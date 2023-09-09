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«Простите, друзья-украинцы, мне очень стыдно!»: Дмитрий Шепелев, обожающий Украину, возвращается на телевидение России! (видео с кошечками-собачками)

«Простите, друзья-украинцы, мне очень стыдно!»: Дмитрий Шепелев, обожающий Украину, возвращается на телевидение России! (видео с кошечками-собачками)

Возможно, Дмитрий Шепелев и не стал бы таким известным, если бы он в своё время очень удачно не выскочил замуж за любимую россиянами певицу Жанну Фриске.

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Комментарии
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ЕШ
Елена Шах
Эрнст на ОРТ, а Шепелев на РТР1.
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20 мин.
Поля Русс
НА СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ МОЖЕТ НАМ СЛОЖИТЬСЯ????
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18 мин.
Секушин Леонид
Ну так у нас депутаты есть, органы разные! Пусть проверят его высказывания! И этого улыбчивого придурка мимлохина тоже! Или они неприкасаемые?
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11 мин.

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