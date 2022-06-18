Вайсфельд о вратарях ЦСКА: «Клуб будет еще искать иностранца, кажется. Шарыченков не крадет игры»

Леонид Вайсфельд считает, что ЦСКА попробует усилить вратарскую позицию легионером. – Станет ли Александр Шарыченков вновь основным вратарем для ЦСКА, как это было в сезоне-2020/21? Правда, тогда это было связано с травмой Ларса Юханссона, который к плей-офф восстановился и вновь занял место в воротах.
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