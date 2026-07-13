Путин заявил о работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Противнику будет очень сложно добраться до системы снабжения Крыма нефтью, работы в этом направлении уже ведутся, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме Народного фронта "Все для Победы!".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)