НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

1 подписчик

Путин заявил о работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Противнику будет очень сложно добраться до системы снабжения Крыма нефтью, работы в этом направлении уже ведутся, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме Народного фронта "Все для Победы!".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии