Путин заявил о работе над системой снабжения Крыма нефтепродуктами

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Противнику будет очень сложно добраться до системы снабжения Крыма нефтью, работы в этом направлении уже ведутся, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме Народного фронта "Все для Победы!".