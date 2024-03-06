Свинина в рукаве в духовке, запеченная куском, с картошкой, овощами, на луковой подушке

Свинина в рукаве в духовке никогда не разочарует, современное изобретение из жаростойкого пропилена уже давно доказало свое преимущество правильным и комфортным приготовлением, всегда дающим прекрасный результат.
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