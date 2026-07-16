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Побывавший на Луне флаг СССР продали на аукционе за более чем $100 тыс.

Побывавший на Луне флаг СССР продали на аукционе за более чем $100 тыс.

На аукционе Sotheby’s за $102,4 тыс. (около 8 млн рублей) продали миниатюрный флаг СССР, который американский астронавт Базз Олдрин брал с собой на космический корабль "Аполлон-11" во время полета на Луну.

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