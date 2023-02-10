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Феликс о 121 млн евро за Энцо: «Он стоит этих денег и точно станет одним из лучших хавбеков Европы»

Феликс о 121 млн евро за Энцо: «Он стоит этих денег и точно станет одним из лучших хавбеков Европы»

Жоау Феликс высказался о трансфере Энцо Фернандеса в «Челси» за 121 млн евро. – Этой зимой в «Челси» перешел Энцо Фернандес, который тоже играл в «Бенфике», как и вы.

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