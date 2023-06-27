Джеко и другие легионеры «Фенербахче» отказываются ехать в Санкт-Петербург на турнир с «Зенитом»

Ряд футболистов «Фенербахче» отказались от поездки в Санкт-Петербург. Среди них Эдин Джеко. С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдет международный товарищеский турнир, в котором примут участие «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».