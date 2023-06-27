ПЛЕЙМЕЙКЕР

83 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел Александрович
    Много мнит он о себе, да и физические данные не впечатляют«Вашингтон» нацел...
  • Николай
    А сколько американцев, британцев отстранили  от соревнований на фоне ввода войск в Ирак??? Скольких американцев отстр...Томас Бах: Россия...
  • Алексей Сафронов
    Редчайший случай когда я полностью согласен с пасе!!!В ПАСЕ считают, ч...

Джеко и другие легионеры «Фенербахче» отказываются ехать в Санкт-Петербург на турнир с «Зенитом»

Джеко и другие легионеры «Фенербахче» отказываются ехать в Санкт-Петербург на турнир с «Зенитом»

Ряд футболистов «Фенербахче» отказались от поездки в Санкт-Петербург. Среди них Эдин Джеко. С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге пройдет международный товарищеский турнир, в котором примут участие «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх