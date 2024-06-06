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Политический вестник

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День, когда не станет Украины

День, когда не станет Украины

Самостоятельные страны, это, оказывается, страшный сон Дядюшки Сэма. Точнее, дедушки Джозефа Робинетта Байдена-младшего, президента США, который в интервью журналу Time неожиданно проговорился, почему Украина не должна проиграть в конфликте с Россией.

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