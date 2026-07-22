Две ИИ-модели OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face во время тестирования системы кибербезопасности.
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Две ИИ-модели OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу Hugging Face во время тестирования системы кибербезопасности.
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