Запрет соцсетей и 5 лет тюрьмы за СВО: главные новости России и мира в подкасте URA.RU

У боксерши Иман Халиф не нашли матку, в России хотят запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет, мужчину из Узбекистана приговорили к пяти годам тюрьмы за участие в СВО, а президент РФ Владимир Путин сказал, что переговоры с Украиной проходили уже не раз.