yel
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

yel

7 подписчиков

Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Запрет соцсетей и 5 лет тюрьмы за СВО: главные новости России и мира в подкасте URA.RU

У боксерши Иман Халиф не нашли матку, в России хотят запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет, мужчину из Узбекистана приговорили к пяти годам тюрьмы за участие в СВО, а президент РФ Владимир Путин сказал, что переговоры с Украиной проходили уже не раз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх