Президент Грузии заявила о политическом кризисе в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о политическом кризисе в стране. Ее слова передает ТАСС. По ее словам, Грузия выйдет из кризиса только путем возвращения к справедливым выборам, чтобы страна получила «легитимный парламент, и, когда настанет время, легитимного нового президента».