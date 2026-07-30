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В Подмосковье выявлены округа с массовым нелегальным монтажом ВОЛС

В Подмосковье выявлены округа с массовым нелегальным монтажом ВОЛС

Специалисты компании «Россети Московский регион» провели рейды и выявили муниципальные округа в Московской области, где чаще всего фиксируется нелегальный монтаж волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП).

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