Эксперт: подготовка к урокам летом остаётся личным выбором учителя

Большинство работников школ не успевают полноценно отдохнуть перед началом учебного года. По данным опроса, почти 77% участников признались, что возвращаются к сентябрю уставшими или восстанавливаются лишь частично.
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