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МОСТОВОЙ: «Рубин» удивляет, с таким бюджетом и условиями - неуправляемая команда. Проблема - в главном тренере

МОСТОВОЙ: «Рубин» удивляет, с таким бюджетом и условиями - неуправляемая команда. Проблема - в главном тренере

- «Рубин», конечно, удивляет, - считает экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой. - Прежде всего удивляет тем, что команда катится вниз, причем катится, катится, а про нее мало кто что говорит, всё время оправдывают - там ничего, там уехали иностранцы, там проблемы.

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