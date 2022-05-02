МОСТОВОЙ: «Рубин» удивляет, с таким бюджетом и условиями - неуправляемая команда. Проблема - в главном тренере

- «Рубин», конечно, удивляет, - считает экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой. - Прежде всего удивляет тем, что команда катится вниз, причем катится, катится, а про нее мало кто что говорит, всё время оправдывают - там ничего, там уехали иностранцы, там проблемы.