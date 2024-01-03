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Стрикленд – о трэштоке дю Плесси: «Есть запрещенные вещи: нельзя говорить о насилии, детях и чужих женах»

«Есть запрещенные темы. Вы не можете говорить о чужой жене, о чьих-то детях, о насилии над детьми. Эти вещи не подлежат обсуждению.

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