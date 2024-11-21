Свёкла: какие опасности таит этот овощ

Свекла издавна считается крайне полезным овощем. В ней масса нужных человеку витаминов (C, P, PP, B), макро- и микроэлементов (рубидий, йод, марганец, цезий, железо, калий, цинк), кислот (фолиевая, щавелевая, лимонная, яблочная) и аминокислот.
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