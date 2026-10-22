Президент отметил высшей государственной наградой двух представителей власти. Орден За заслуги перед Отечеством II степени получили вице-премьер Дмитрий Григоренко и вице-спикер Госдумы Виталий Савельев.
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