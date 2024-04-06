Адиев провёл первую тренировку в качестве нового тренера «Ахмата»

Он продолжит также работу в сборной Казахстана.фото: fc-akhmat.ru--> Президент футбольного клуба «Ахмат» Магомед Даудов представил коллективу нового главного тренера Магомеда Адиева, сообщает пресс-служба команды.
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