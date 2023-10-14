Специалист по ИИ Муратчаев заявил, что нейросети не лишат художников работы

Искусственный интеллект не сможет полностью заменить художников, музыкантов и актеров озвучки, а работы, выполненные человеком, станут цениться еще больше, заявил в беседе со «Звездой» специалист в области искусственного интеллекта Султансаид Муратчаев.
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