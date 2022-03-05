Samsung объяснила остановку поставок в Россию проблемами с отправкой товаров

поставок товаров в Россию, объяснив это проблемами с отправкой товаров. Как отметил в интервью агентству Ренхап источник компании, руководство приняло решение приостановить отгрузку товаров, поэтому сейчас отправка экспорта в Россию невозможна.
поставок товаров в Россию, объяснив это проблемами с отправкой товаров. Как отметил в интервью агентству Ренхап источник компании, руководство приняло решение приостановить отгрузку товаров, поэтому сейчас отправка экспорта в Россию невозможна.
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