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Samsung объяснила остановку поставок в Россию проблемами с отправкой товаров

Samsung объяснила остановку поставок в Россию проблемами с отправкой товаров

поставок товаров в Россию, объяснив это проблемами с отправкой товаров. Как отметил в интервью агентству Ренхап источник компании, руководство приняло решение приостановить отгрузку товаров, поэтому сейчас отправка экспорта в Россию невозможна.

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