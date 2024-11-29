Налоги – это модно: эксперты обсудили тенденции российской блогосферы

МОСКВА, 29 ноября, ФедералПресс. Сегодня в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Налоги для блогеров: как законодатели выводят инфодоходы из тени».
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