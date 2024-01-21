В парламенте Словакии рассказали о возможности встречи Фицо и Путина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потенциально заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил «Известиям» глава комиссии по внешним делам, член правящей партии Smer Мариан Кэри.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии