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В парламенте Словакии рассказали о возможности встречи Фицо и Путина

В парламенте Словакии рассказали о возможности встречи Фицо и Путина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потенциально заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил «Известиям» глава комиссии по внешним делам, член правящей партии Smer Мариан Кэри.

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