Военнослужащие российской армии подняли триколор в Горнале Курской области – последнем населенном пункте, освобожденном от оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили РИА Новости в 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».
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