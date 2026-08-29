В Ленобласти исчез двухлетний сын петербургского режиссера Петра Демкина

Спасатели совместно с поисковым отрядом разыскивают пропавшего в Ленобласти двухлетнего мальчика. Родителем ребенка оказался режиссер из Петербурга, приехавший с семьей на отдых.
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Хотите чтобы нашли ребенка, прекратите затушевывать фото. Это дурная привычка.