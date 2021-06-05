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Кавай Ленард в 6-м матче с «Мэвс» повторил личный рекорд результативности в плей-офф – 45 очков

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард помог команде перевести серию с «Мэверикс» в седьмой матч. В шестой встрече противостояния с «Далласом» (104:97, 3-3) в гостях Ленард повторил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 45 очков.

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