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Русская весна

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Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом

Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом, эту информацию подтвердили в Альянсе.

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