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Зоммер и Хакими – претенденты на приз лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов

Зоммер и Хакими – претенденты на приз лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов

На победу претендуют вратарь «Интера» Ян Зоммер и правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими. Футболист парижан забил гол в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Арсенала» (2:1).

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