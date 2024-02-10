Панафриканист Кеми Себа заявил о намерении возглавить Бенин и в дальнейшем Африканский союз

Лидер панафриканистов и противник французского неоколониализма Кеми Себа заявил в интервью Царьграду о своём стремлении стать президентом Бенина, а со временем продолжить политическую деятельность уже в качестве официального представителя интересов всего Африканского континента.
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