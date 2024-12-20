На калужской трассе легковушка врезалась в грузовик

Накануне, в 14:40 в Бабынинском районе, на 848 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо», столкнулись «Рено Сандеро» и фура МАННакануне, в 14:40 в Бабынинском районе, на 848 километре трассы Р-132 "Золотое кольцо", столкнулись "Рено Сандеро" и фура МАН.