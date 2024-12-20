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Калужские новости

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На калужской трассе легковушка врезалась в грузовик

На калужской трассе легковушка врезалась в грузовик

Накануне, в 14:40 в Бабынинском районе, на 848 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо», столкнулись «Рено Сандеро» и фура МАННакануне, в 14:40 в Бабынинском районе, на 848 километре трассы Р-132 "Золотое кольцо", столкнулись "Рено Сандеро" и фура МАН.

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