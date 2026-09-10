Мирослава Карпович объявила о беременности и купила новый автомобиль

Мирослава Карпович, звезда «Папиных дочек», не скрывает беременность, объявив о ней в автосалоне при покупке авто для большой семьи.
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