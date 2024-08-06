Учёные обнаружили потенциальные опасности для здоровья, которые могут быть связаны с использованием домашних каминов

В холодные зимние дни так приятно разжечь домашний камин или устроить барбекю, чтобы согреться. Однако стоит помнить, что при этом вы можете вдыхать мелкие твёрдые или жидкие частицы, которые могут быть вредны для вашего здоровья.
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