Евросоюз и Великобритания намерены перезагрузить отношения на двустороннем саммите

Мероприятие пройдет 19 мая в Лондоне Саммит Евросоюз – Великобритания пройдет в Лондоне в понедельник, в рамках саммита стороны планируют подписать соглашение о перезагрузке отношений, в которое также войдет договор о сотрудничестве в области безопасности.
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