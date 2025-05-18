Евросоюз и Великобритания намерены перезагрузить отношения на двустороннем саммите

Мероприятие пройдет 19 мая в Лондоне Саммит Евросоюз – Великобритания пройдет в Лондоне в понедельник, в рамках саммита стороны планируют подписать соглашение о перезагрузке отношений, в которое также войдет договор о сотрудничестве в области безопасности.