На певца Шарлота составлено три административных протокола

На вернувшегося в Россию певца Эдуарда Шарлота составлено три административных протокола. Об этом сообщили RT в МВД по Петербургу и Ленобласти: Музыканта привлекут за мелкое хулиганство, умышленную порчу документа и дискредитацию Вооружённых сил России — в июне в знак протеста против СВО он демонстративно сжёг российский паспорт.