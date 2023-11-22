На певца Шарлота составлено три административных протокола

На вернувшегося в Россию певца Эдуарда Шарлота составлено три административных протокола. Об этом сообщили RT в МВД по Петербургу и Ленобласти: Музыканта привлекут за мелкое хулиганство, умышленную порчу документа и дискредитацию Вооружённых сил России — в июне в знак протеста против СВО он демонстративно сжёг российский паспорт.
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