Хоррор «Винни Пух: Кровь и мед» получит ужасное продолжение в виде «Бэмби», режиссер взялся за детей

Как сообщает Daily Mail, режиссер фильма ужасов «Винни Пух: Кровь и мед» Скотт Джефри на этом не успокоился и видимо окончательно свихнувшись, решил снять еще более кошмарный хоррор на основе истории олененка «Бэмби», с рабочим названием «Расплата».