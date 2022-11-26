РИАП "АПРАЛ" МТ

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Хоррор «Винни Пух: Кровь и мед» получит ужасное продолжение в виде «Бэмби», режиссер взялся за детей

Хоррор «Винни Пух: Кровь и мед» получит ужасное продолжение в виде «Бэмби», режиссер взялся за детей

Как сообщает Daily Mail, режиссер фильма ужасов «Винни Пух: Кровь и мед» Скотт Джефри на этом не успокоился и видимо окончательно свихнувшись, решил снять еще более кошмарный хоррор на основе истории олененка «Бэмби», с рабочим названием «Расплата».

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