Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

955 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Афроськин
    инстинкт самосохронения  у вальки  стакана  всегда  зашкаливал...Матвиенко призвал...
  • imac93 См
    Откуда берут таких неумных? Позор страныСлуцкий: Киев пер...
  • Семахина Елена
    А что толку? Цены-то уже хорошо взлетели!Путин подписал за...

На лечение детей с редкими заболеваниями выделят более 33 млрд рублей

На лечение детей с редкими заболеваниями выделят более 33 млрд рублей

Правительство направит свыше 33 миллиардов рублей из своего резервного фонда на лечение детей с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями, которые получают помощь от созданного по инициативе президента фонда «Круг добра».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
г
галина
Только почему то на всех каналах собирают деньги на лечение детей. Так куда идут выделенные деньги? Опять чиновники все разворуют.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх