На лечение детей с редкими заболеваниями выделят более 33 млрд рублей

Правительство направит свыше 33 миллиардов рублей из своего резервного фонда на лечение детей с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями, которые получают помощь от созданного по инициативе президента фонда «Круг добра».
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