В Смоленске сотрудники УМВД организовали для школьников экскурсию в музей истории смоленской полиции

В целях патриотического воспитания и духовно-нравственного развития, а также в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия создания подразделений по делам несовершеннолетних сотрудники областного УМВД организовали для учащихся МБОУ «Средняя школа № 27 имени Э.