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Турция: «Издалека звук барабана приятен» — большая политика тоже красива издалека

Турция: «Издалека звук барабана приятен» — большая политика тоже красива издалека

Турция находилась в центре большой западной политики еще несколько дней назад. Саммит НАТО в Анкаре, переговоры Эрдогана с «мировыми лидерами», новые соглашения — все должно было подтверждать ее статус «мировой державы».

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