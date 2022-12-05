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Журналист: "Стоимость медстраховки выше прожиточного минимума"

Стоимость полиса обязательного медицинского страхования увеличится примерно в три раза. Правда, нас уверяют, что взносы в процентном отношении для работников сохраняется в следующем году на уровне 9% от заработной платы и других вознаграждений.

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