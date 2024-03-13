Россияне знают о способах заботы о психологическом благополучии, но не верят в их эффективность

Об этом говорится в научно-исследовательской работе «Практики использования инструментов усовершенствования личности», выполненной в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире» программы «Приоритет-2030».
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