«Кими мне должен». Боттас пошутил после победы Антонелли в Спа

«Кими мне должен». Боттас пошутил после победы Антонелли в СпаPirelliБывший пилот Mercedes Валттери Боттас считает, что Кими Антонелли должен отблагодарить его — например, пригласить на ужин – после победы на Гран При Бельгии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии