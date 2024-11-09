Объем торгов криптовалюты BEAM вырос на 21%

Криптовалюта BEAM в последнее время демонстрирует признаки готовности к серьезному ралли. Рост объема торгов и положительная динамика цены указывают на то, что участники рынка проявляют повышенный интерес к этому активу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии