Первая мировая война, национализм и распад континентальных империй

Юрий Ильинов

«Решения пока нет»: Новые власти Сирии подтвердили проведение переговоров о судьбе российских военных баз Новые власти Сирии ведут переговоры с Россией о судьбе российских военных баз, на данный момент никакого решения по ним не принято. Об этом заявил министр обороны в сирийском правительстве переходного периода Мурхаф Абу Касра. Будущим российских военных баз поинтересовался телеканал Al Arabiya, взявший интервью у нового министра обороны Сирии. Отвечая на вопросы представителей канала, Мурхаф Абу Касра заявил, что на сегодняшний день никакого решения по военным базам России еще не принято, хотя переговоры идут. При этом в Минобороны Сирии вообще не представляют, чем это и когда закончится. До настоящего момента непонятно, как будет выглядеть окончательное решение. Мы пока не получали указаний (...). Однако идут переговоры, которые ведет руководство при участии сирийского МИД, — заявил бывший высокопоставленный боевик, ставший министром обороны. Ранее появилась информация, что власти Сирии расторгли соглашение с Россией об аренде порта Тартус, заключенное в 2019 году на 49 лет. Как следует из заявлений, самого пункта МТО ВМФ России пока это не коснулось, но что будет дальше, вообще не понятно. На данный момент наши эвакуируют военную технику и личный состав, благо получили разрешение на заход транспортных судов в порт. Вообще же у России в Сирии две военные базы — это пункт МТО в Тартусе и авиабаза Хмеймим у города Джабла в Латакии. На сегодняшний день они обе функционируют в «дежурном» режиме.