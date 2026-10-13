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В бюджете Оренбургской области на реализацию социально значимых мероприятий предусмотрено 109 миллионов рублей

В бюджете Оренбургской области на реализацию социально значимых мероприятий предусмотрено 109 миллионов рублей

На начало октября расходы по программе достигли 72 миллионов рублей и превысили 118% от плана на 9 месяцев.

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