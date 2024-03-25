С секундомером. Шеф-повара рассказали, как правильно готовить лапшу

Макароны — самое быстрое и привычное блюдо для ужина или обеда. Быстрота приготовления блюда, конечно, зависит от скорости приготовления соуса, можно заморочиться и делать многоступенчатый сложный соус, а можно просто добавить песто, томатный соус, морепродукты, кусочки курицы, овощи — да все что придет в голову.