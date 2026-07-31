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Освобождение новых территорий, уничтоженные сухогрузы и потери ВСУ: что произошло на полях СВО с 25 по 31 июля

Освобождение новых территорий, уничтоженные сухогрузы и потери ВСУ: что произошло на полях СВО с 25 по 31 июля

Российские войска наступают по всем направлениям в рамках спецоперации на Украине. За минувшие сутки взяты под контроль два населенных пункта – подразделения «Севера» освободили Веровку в Харьковской области, а «Южная» группировка – Стенки в ДНР.

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