Освобождение новых территорий, уничтоженные сухогрузы и потери ВСУ: что произошло на полях СВО с 25 по 31 июля

Российские войска наступают по всем направлениям в рамках спецоперации на Украине. За минувшие сутки взяты под контроль два населенных пункта – подразделения «Севера» освободили Веровку в Харьковской области, а «Южная» группировка – Стенки в ДНР.
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