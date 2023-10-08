Шольц, у нас проблема! Рейтинги правящей в Германии коалиции опять упали

Если бы в это воскресенье состоялись выборы не только в Баварии и Гессене, но и по всей Германии, то, возможно, канцлеру Олафу Шольц пришлось бы покинуть свой пост, 8 октября пишет немецкие журналисты Кристина Дюнц и Ева Квадбек в статье для немецкой редакционной сети RND.
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