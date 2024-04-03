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Военнослужащий ВС РФ рассказал, как ему «повезло ликвидировать» двух снайперов ВСУ

Военнослужащий ВС РФ рассказал, как ему «повезло ликвидировать» двух снайперов ВСУ

Российский снайпер группировки сил «Днепр» из 42-й гвардейской дивизии находился в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, когда заметил и ликвидировал двух снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе смены ими позиций.

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