Глядишь - за умную сошла б. «Каждый раз перед выборами, когда у нас официально публиковались данные, я указывал, что с 97 года я по ипотеке квартиру купил в Испании, выплачивал там десяток лет эти проценты.
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