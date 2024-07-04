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M**a обновила Horizon OS: многозадачность в VR выходит на новый уровень Компания M**a ...

M**a обновила Horizon OS: многозадачность в VR выходит на новый уровень Компания M**a ...

M**a обновила Horizon OS: многозадачность в VR выходит на новый уровеньКомпания M**a представила обновление Horizon OS версии 67 для гарнитур Quest, которое значительно расширяет возможности многозадачности в виртуальной реальности, позволяя пользователям работать одновременно с шестью виртуальными окнами.

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