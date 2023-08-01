Медвежий угол

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"Заслуженное наказание для предателя": Эрдоган не может забрать свои корабли, после того как Путин заблокировал их выход

Реджепу Эрдоган сегодня не позавидуешь. Решившись на открытую конфронтацию с Москвой, турецкий лидер не смог правильно просчитать все риски, и сегодня вынужден пожинать плоды своей беспечной самоуверенности.

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Комментарии
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ВМ
Виктор Макаров
Наши предки нас предупреждали:&quot;не верьте туркам&quot;.
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