"Заслуженное наказание для предателя": Эрдоган не может забрать свои корабли, после того как Путин заблокировал их выход

Реджепу Эрдоган сегодня не позавидуешь. Решившись на открытую конфронтацию с Москвой, турецкий лидер не смог правильно просчитать все риски, и сегодня вынужден пожинать плоды своей беспечной самоуверенности.
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